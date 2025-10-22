У «Реала» 27 ударов в матче с «Ювентусом» – 9 в створ. У туринцев – 11 ударов и 6 в створ
«Реал» превзошел «Ювентус» по статистике в матче ЛЧ.
Встреча 3-го тура общего этапа проходила в Мадриде и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
За весь матч команда Хаби Алонсо нанесла 27 ударов по воротам соперника, 9 из которых пришлись в створ. «Ювентус» ответил 11 попытками и попал в створ 6 раз.
Помимо этого, «Реал» больше владел мячом (63% на 37%) и чаще подавал угловые (13 против 6).
