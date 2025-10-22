«Челси» пробил два пенальти в конце 1-го тайма с «Аяксом», амстердамцы – один

В матче «Челси» – «Аякс» во второй половине 1-го тайма назначено три пенальти.

На 31-й минуте защитник «синих» Тосин Адарабиойо наступил на ногу Раулю Моро, после чего получил желтую карточку. Ваут Вегорст реализовал одиннадцатиметровый и сократил отставание амстердамцев – 1:2.

На 44-й минуте Вегорст сам сфолил в штрафной «Аякса », и сбитый им Энцо Фернандес забил с точки – 3:1. Спустя несколько минут Юри Бас нарушил правила на Эстевао , и бразилец с пенальти довел счет до разгромного – 4:1.

Игру обслуживает бригада Феликса Цвайера.

