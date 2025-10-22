«Челси» пробил два пенальти в конце 1-го тайма с «Аяксом», амстердамцы – один
В матче «Челси» – «Аякс» во второй половине 1-го тайма назначено три пенальти.
На 31-й минуте защитник «синих» Тосин Адарабиойо наступил на ногу Раулю Моро, после чего получил желтую карточку. Ваут Вегорст реализовал одиннадцатиметровый и сократил отставание амстердамцев – 1:2.
На 44-й минуте Вегорст сам сфолил в штрафной «Аякса», и сбитый им Энцо Фернандес забил с точки – 3:1. Спустя несколько минут Юри Бас нарушил правила на Эстевао, и бразилец с пенальти довел счет до разгромного – 4:1.
Игру обслуживает бригада Феликса Цвайера.
