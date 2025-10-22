Беллингем забил «Ювентусу» в пустые из вратарской после попадания Винисиуса в штангу
Джуд Беллингем забил «Ювентусу» в пустые ворота после удара Винисиуса в штангу.
«Реал» принимает туринцев (1:0, второй тайм) в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Англичанин открыл счет на 57-й минуте.
Перед этим Винисиус Жуниор собрал на себя троих противников в штрафной итальянцев и подбежал к углу вратарской. Затем бразилец пробил в дальний угол ворот.
Мяч пролетел мимо Микеле Ди Грегорио и попал в штангу, однако Беллингем был первым на добивании и ударил в пустые ворота.
Спортс" ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
