Беллингем забил «Ювентусу» в пустые из вратарской после попадания Винисиуса в штангу

Джуд Беллингем забил «Ювентусу» в пустые ворота после удара Винисиуса в штангу.

«Реал » принимает туринцев (1:0, второй тайм) в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Англичанин открыл счет на 57-й минуте.

Перед этим Винисиус Жуниор собрал на себя троих противников в штрафной итальянцев и подбежал к углу вратарской. Затем бразилец пробил в дальний угол ворот.

Мяч пролетел мимо Микеле Ди Грегорио и попал в штангу, однако Беллингем был первым на добивании и ударил в пустые ворота.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.