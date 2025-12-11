  • Спортс
  • Агент Тюкавина о желании форварда уехать в Европу в течение года-двух: «Он амбициозен и хочет играть в серьезном европейском клубе. Но не чтобы просто куда-либо запихнули»
Алексей Сафонов сообщил о готовности Константина Тюкавина уехать в другую страну в ближайшие годы.

– Учитывая возраст и перспективы, есть у него желание в ближайшие год-два попытаться переехать в Европу?

– Естественно. Он амбициозный парень и хочет играть в серьезном европейском клубе.

Но нет такого, что лишь бы уехать в какую-нибудь лигу. Мы уважаем контракт и те условия, которые предоставило «Динамо». Он сам пошутил и нормально ответил, что готов остаться в «Динамо» до конца карьеры, если команда будет выигрывать титулы. Если будет что-то меняться – это другое дело.

Но сейчас есть желание уехать – не просто убежать, а реально попробовать. Чтобы нас не просто куда-либо запихнули, а так, чтобы клуб пришел с официальным предложением, – заявил агент форварда «Динамо».

