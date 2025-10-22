6:0 с «Оренбургом» – крупнейшая победа «Зенита» с 2022 года

«Зенит» одержал крупнейшую победу за последние три года.

Команда Сергея Семака разгромила «Оренбург» в FONBET Кубке России – 6:0.

Петербуржцы не выигрывали с разницей в шесть мячей или более с 2022-го. В том году 24 октября они победили «Сочи» в Мир РПЛ со счетом 7:0.

У «Зенита» 13 побед над «Оренбургом» с общим счетом 40:8, одна ничья и одно поражение