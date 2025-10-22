23

У «Зенита» 13 побед над «Оренбургом» с общим счетом 40:8, одна ничья и одно поражение

«Зенит» выиграл 13 из 15 матчей против «Оренбурга».

Сегодня команда Сергея Семака одержала победу со счетом 6:0 в FONBET Кубке России.

В общей сложности петербуржцы обыгрывали «Оренбург» 13 раз, общий счет – 40:8.

Также один раз они сыграли вничью, а еще один матч «Зенит» проиграл – эти события произошли в 2023 году.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
