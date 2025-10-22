  • Спортс
  • Семак о 6:0 с «Оренбургом»: «Игра сложилась удачно для «Зенита» – много забили, порадовали болельщиков. У Адамова есть проблемы, у Горшкова все должно быть нормально»
Семак о 6:0 с «Оренбургом»: «Игра сложилась удачно для «Зенита» – много забили, порадовали болельщиков. У Адамова есть проблемы, у Горшкова все должно быть нормально»

Сергей Семак прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Оренбургом».

В заключительном туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России команда из Санкт-Петербурга одержала победу со счетом 6:0. «Зенит» играл в большинстве с 6-й минуты после удаления вингера «Оренбурга» Ацамаза Ревазова.

– Достаточно удачно сложилась для нас игра – и быстро забили, и удаление. Конечно, «Оренбургу» сложно пришлось вдесятером на протяжении практически всего матча. А мы много забили, порадовали болельщиков, молодежь наша почувствовала и вкус победы, и атмосферу стадиона.

Спасибо болельщикам, которые приходят нас поддерживать. Ребята все понимают, что Кубок России проходит без карты болельщика с большим стечением наших фанатов, которые здорово поддерживают, спасибо им большое.

– Видели, что у Юрия Горшкова были проблемы с ногой. Можно ли предварительно сказать, что с ним?

– Надеюсь, что у Юры все нормально. У Арсена Адамова есть определенные проблемы. Посмотрим, насколько они серьезные. Пока не могу сказать, но думаю, по Юре должно все быть нормально, по Арсену – вопрос, – сказал главный тренер «Зенита».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
