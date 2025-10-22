Только «Зенит» набрал 18 из 18 очков на групповом этапе Кубка России
Только «Зенит» набрал 18 очков в FONBET Кубке России.
Команда Сергея Семака разгромила «Оренбург» в заключительном туре группового этапа – 6:0.
Петербуржцы одержали шесть побед в основное время и финишировали с максимально возможным количеством очков. Ни одной другой команде больше 14 баллов не набрать.
В плей-офф Пути РПЛ «Зенит» встретится с «Динамо».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
