Слот о «Ливерпуле»: «Нет никакой разницы, проиграли вы четыре раза подряд или выиграли. Цель – побеждать в каждом матче, если вы играете за этот клуб»

Арне Слот высказался о серии поражений «Ливерпуля».

«Красные» проиграли 4 матча подряд. Сегодня команда Слота в гостях сыграет с «Айнтрахтом » на общем этапе Лиги чемпионов. Встреча пройдет в 22:00 по московскому времени.

«Не должно иметь значения, выиграем мы или проиграем в следующем матче. Если вы играете за «Ливерпуль», носите эту футболку, цель – побеждать в каждом матче.

Если мы выигрываем семь матчей подряд, как мы начали этот сезон, то хотим выиграть и следующие три. Но мы этого не сделали, и теперь уже проиграли последние четыре, так что, конечно, мы хотим, чтобы «Ливерпуль» снова победил.

Но, как я уже сказал, нет никакой разницы, проиграли ли вы или выиграли четыре матча подряд», – сказал главный тренер «Ливерпуля ».