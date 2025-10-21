«Ливерпуль» не смог вовремя вылететь во Франкфурт из-за проблем с самолетом. Пресс-конференция Слота перед матчем с «Айнтрахтом» отменена

Вылет «Ливерпуля» во Франкфурт задержали из-за неполадок с самолетом.

Завтра английский клуб сыграет с «Айнтрахтом» в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Пресс-конференция «Ливерпуля» перед матчем Лиги чемпионов против «Айнтрахта » (Франкфурт) была отменена.

Арне Слот и один из игроков команды должны были пообщаться с прессой на стадионе Deutsche Bank Park после прибытия в Германию во вторник вечером.

Однако из-за задержки вылета команды в Франкфурт, вызванной техническими проблемами с самолетом, брифинг не состоится», – говорится в сообщении «Ливерпуля ».