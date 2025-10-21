«Ливерпуль» не смог вовремя вылететь во Франкфурт из-за проблем с самолетом. Пресс-конференция Слота перед матчем с «Айнтрахтом» отменена
Вылет «Ливерпуля» во Франкфурт задержали из-за неполадок с самолетом.
Завтра английский клуб сыграет с «Айнтрахтом» в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
«Пресс-конференция «Ливерпуля» перед матчем Лиги чемпионов против «Айнтрахта» (Франкфурт) была отменена.
Арне Слот и один из игроков команды должны были пообщаться с прессой на стадионе Deutsche Bank Park после прибытия в Германию во вторник вечером.
Однако из-за задержки вылета команды в Франкфурт, вызванной техническими проблемами с самолетом, брифинг не состоится», – говорится в сообщении «Ливерпуля».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Ливерпуля»
