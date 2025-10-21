  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Ливерпуль» не смог вовремя вылететь во Франкфурт из-за проблем с самолетом. Пресс-конференция Слота перед матчем с «Айнтрахтом» отменена
3

«Ливерпуль» не смог вовремя вылететь во Франкфурт из-за проблем с самолетом. Пресс-конференция Слота перед матчем с «Айнтрахтом» отменена

Вылет «Ливерпуля» во Франкфурт задержали из-за неполадок с самолетом.

Завтра английский клуб сыграет с «Айнтрахтом» в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов. 

«Пресс-конференция «Ливерпуля» перед матчем Лиги чемпионов против «Айнтрахта» (Франкфурт) была отменена.

Арне Слот и один из игроков команды должны были пообщаться с прессой на стадионе Deutsche Bank Park после прибытия в Германию во вторник вечером.

Однако из-за задержки вылета команды в Франкфурт, вызванной техническими проблемами с самолетом, брифинг не состоится», – говорится в сообщении «Ливерпуля». 

«Реал» против «Ювентуса» в Лиге чемпионов. Кто победит?1489 голосов
Реал МадридРеал Мадрид
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
ЮвентусЮвентус
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Ливерпуля»
logoЛиверпуль
logoАрне Слот
logoАйнтрахт Франкфурт
logoбундеслига Германия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шмейхель хочет, чтобы Магуайр был капитаном «МЮ»: «У него есть все качества, которые нужны хорошему лидеру. Бруну – фантастический игрок, но иногда мне не нравится язык его тела»
8сегодня, 16:44
Харри Магуайр: «В последний раз играл на «Энфилде» за «МЮ», возможно. Было сложно не выигрывать тут 7 лет, это не давало мне покоя. Было важно поставить галочку»
2сегодня, 16:35
Руни о Салахе: «Не удивлюсь, если уйдет в январе или летом. Он много играл, был главной звездой, нес на плечах все это давление, и это дает о себе знать»
13сегодня, 16:20
Главные новости
У «Барсы» 9 побед, 2 поражения и 1 ничья в 12 матчах сезона. Дальше – игра с «Реалом»
2516 минут назад
«Кайрат» набрал первое очко в ЛЧ – после двух поражений с общим счетом 1:9. Дальше – «Интер»
1619 минут назад
Лига чемпионов. «Барса» принимает «Олимпиакос», «Кайрат» играет с «Пафосом», «Ман Сити» в гостях у «Вильярреала», «ПСЖ» – у «Байера», «Арсенал» против «Атлетико»
22519 минут назадLive
«Барселона» уничтожила «Олимпиакос» – 6:1! Фермин сделал хет-трик, Рэшфорд – дубль, у Ямаля 1+1, у 17-летнего Дро Фернандеса ассист, Эссе удалили
57722 минуты назад
Рэшфорд сделал 2 дубля за «Барсу» в ЛЧ. У форварда 9 (5+4) очков в 12 матчах сезона
2129 минут назад
Фермин Лопес сделал первый хет-трик в карьере. Третий гол – с паса Бардагжи после «эластико»
1133 минуты назад
У Ямаля 3 гола и 8 ассистов в 9 матчах сезона за «Барселону» и Испанию
1137 минут назад
Президент «Атлетико» об отсутствии горячей воды на «Эмирейтс»: «Не стоит задумываться о таких мелочах. Я моюсь в холодной воде, ничего страшного»
1340 минут назад
Гол Эль-Кааби «Барсе» отменили из-за офсайда Поденсе в предыдущем эпизоде – судья назначил пенальти. Форвард «Олимпиакоса» забил еще раз – с точки
1351 минуту назад
Станкович не уйдет из «Спартака»: «Я тренер великого клуба, это сложно. Я тот, кто никогда не сдается. Я горжусь, что здесь работаю, чувствую себя как дома»
7855 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Билялетдинов про Гарсию в «Спартаке»: «Откуда вы его выкопали? Интересно, почему клуб считает россиян недотренерами. Почему не дать вторую попытку Аленичеву?»
4 минуты назад
ЦСКА – «Акрон». 1:0 – Шуманский забил. Онлайн-трансляция
254 минуты назадLive
Та о Кейне: «Мало говорят о том, как Харри отрабатывает в обороне, он заряжает всех вокруг. Этому нельзя научить – это идет изнутри, ты должен сам этого хотеть»
111 минут назад
«Кайрат» и «Пафос» не забили – 0:0. Киприоты играли в меньшинстве с 4-й минуты
1820 минут назад
Рэшфорд заработал пенальти в матче с «Олимпиакосом» – вратарь руками сбил форварда «Барсы». Ямаль реализовал 11-метровый
1036 минут назадФото
Лига чемпионов Азии. «Аль-Хилаль» Малкома встречается с «Аль-Саддом» Клаудиньо, «Шанхай» Слуцкого примет «Сеул» в среду
6сегодня, 17:58
«Копенгаген» – «Боруссия» Дортмунд. Мукоко, Гирасси и Беллингем в старте. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
53 минуты назад
ПСВ – «Наполи». Тил, Лукка, Мактоминей и де Брюйне играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
154 минуты назад
«Юнион» – «Интер». Лаутаро и Эспозито в старте. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
54 минуты назад
«Вильярреал» – «Манчестер Сити». Микаутадзе и Холанд играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
355 минут назад