Президент «Бетиса» о матчах за рубежом: «Ла Лига стремится конкурировать с АПЛ, нужно проявлять изобретательность. Не думаю, что это нарушает целостность соревнований»

Президент «Бетиса» не считает матчи Ла Лиги за рубежом серьезным нарушением.

Ранее Ла Лига сообщила о переносе игры между «Барселоной» и «Вильярреалом », которую планировалось провести в Майами.

– Считаете ли вы, что это нарушило бы целостность соревнований?

– Нет, я думаю, это общие термины, с которыми нам следует быть осторожными. Ла Лига искала что-то полезное с точки зрения продвижения своего бренда. Было ли это объяснено лучше или хуже, или не понравилось разным организациям – это другой вопрос, но я не думаю, что это нарушение целостности соревнований.

– Состоится ли что-то подобное будущем?

– Почему нет? Я думаю, мы должны быть открыты для новых инициатив. Мы все больше стремимся конкурировать с Премьер-лигой, и нам нужно проявлять изобретательность. Но, как я уже говорил, если это произойдет, это должно быть сделано открыто, чтобы мы все могли принять участие и поддержать проект, – сказал Анхель Аро.

Президент «Бетиса» об отмене матча «Барсы» и «Вильярреала» в США: «Трудно представить наш клуб вдали от своего стадиона в домашнем матче. Нужно уважать нашу фан-базу»