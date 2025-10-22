Президент «Бетиса» о матчах за рубежом: «Ла Лига стремится конкурировать с АПЛ, нужно проявлять изобретательность. Не думаю, что это нарушает целостность соревнований»
Ранее Ла Лига сообщила о переносе игры между «Барселоной» и «Вильярреалом», которую планировалось провести в Майами.
– Считаете ли вы, что это нарушило бы целостность соревнований?
– Нет, я думаю, это общие термины, с которыми нам следует быть осторожными. Ла Лига искала что-то полезное с точки зрения продвижения своего бренда. Было ли это объяснено лучше или хуже, или не понравилось разным организациям – это другой вопрос, но я не думаю, что это нарушение целостности соревнований.
– Состоится ли что-то подобное будущем?
– Почему нет? Я думаю, мы должны быть открыты для новых инициатив. Мы все больше стремимся конкурировать с Премьер-лигой, и нам нужно проявлять изобретательность. Но, как я уже говорил, если это произойдет, это должно быть сделано открыто, чтобы мы все могли принять участие и поддержать проект, – сказал Анхель Аро.
