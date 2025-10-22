Сантьяго Хименес о «мексиканском Педри» – 17-летнем Море: «На Кубке КОНКАКАФ все листали TikTok и Instagram, а он читал книгу. Тогда я понял, что он отличается от других»

Сантьяго Хименес впечатлен 17-летним Хильберто Морой.

«Я встречал многих хороших футболистов, которым не хватало правильного менталитета.

Помню, как во время Золотого Кубка КОНКАКАФ я пришел последним и огляделся: все сидели в телефонах, листали Instagram, TikTok, переписывались. Я обернулся и увидел Мору, читающего книгу. И я подумал: он отличается от остальных.

Что касается его игры, тут и говорить не о чем, он звезда. Он очень молод и должен продолжать работать, оставаясь скромным. Он будущее и уже настоящее сборной Мексики », – сказал форвард «Милана ».

Мора выступает за сборную Мексики с 16 лет и стал победителем Золотого Кубка КОНКАКАФ минувшим летом. Он самый юный дебютант в истории национальной команды, и некоторые называют его «мексиканским Педри».