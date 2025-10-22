«Балтика», «Крылья», «Ростов» и «Рубин» попали в Путь регионов Кубка с 3-х мест групп Пути РПЛ
Стали известны все клубы, вышедшие в Путь регионов Кубка России из Пути РПЛ.
В первом этапе четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка Росси примут участие команды, занявшие третьи места в своих группах в рамках Пути РПЛ.
Ими стали «Рубин», «Крылья Советов», «Ростов» и «Балтика».
В плей‑офф к ним присоединятся победители пар «Челябинск» – КАМАЗ, «Торпедо» – «Кубань Холдинг», «Уфа» – «Нефтехимик» и «Факел» – «Арсенал» Тула.
Матчи первого этапа 1/4 финала Пути регионов пройдут в ноябре.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости