«Балтика», «Крылья», «Ростов» и «Рубин» попали в Путь регионов Кубка с 3-х мест групп Пути РПЛ

Стали известны все клубы, вышедшие в Путь регионов Кубка России из Пути РПЛ.

В первом этапе четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка Росси примут участие команды, занявшие третьи места в своих группах в рамках Пути РПЛ.

Ими стали «Рубин », «Крылья Советов », «Ростов » и «Балтика ».

В плей‑офф к ним присоединятся победители пар «Челябинск» – КАМАЗ, «Торпедо » – «Кубань Холдинг», «Уфа» – «Нефтехимик» и «Факел» – «Арсенал» Тула.

Матчи первого этапа 1/4 финала Пути регионов пройдут в ноябре.