Медведев о Ренане и «Васко да Гама»: «Достигнуты договоренности о платной аренде игрока с опционом на выкуп определенной доли прав»

В «Зените» подтвердили договоренность с «Васко да Гама» об аренде Роберта Ренана.

Ранее сообщалось , что защитник перейдет в бразильский клуб на правах аренды на год с возможностью продления до конца 2026 года и правом выкупа.

– Правда ли, что клуб «Васко да Гама» договорился о годичной аренде Ренана?

– Достигнуты договоренности о платной аренде игрока с опционом на выкуп определенной доли экономических прав, – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев .

Ренан перешел в «Зенит » зимой 2023 года. Прошлый сезон бразилец провел в аренде в «Аль-Шабабе» из Саудовской Аравии. Его статистику можно найти здесь .