Медведев о Ренане и «Васко да Гама»: «Достигнуты договоренности о платной аренде игрока с опционом на выкуп определенной доли прав»
В «Зените» подтвердили договоренность с «Васко да Гама» об аренде Роберта Ренана.
Ранее сообщалось, что защитник перейдет в бразильский клуб на правах аренды на год с возможностью продления до конца 2026 года и правом выкупа.
– Правда ли, что клуб «Васко да Гама» договорился о годичной аренде Ренана?
– Достигнуты договоренности о платной аренде игрока с опционом на выкуп определенной доли экономических прав, – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
Ренан перешел в «Зенит» зимой 2023 года. Прошлый сезон бразилец провел в аренде в «Аль-Шабабе» из Саудовской Аравии. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
