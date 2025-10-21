Дьокереш забил впервые за 10 матчей – 2 гола «Атлетико» в ЛЧ
Виктор Дьокереш забил впервые за 10 матчей.
Нападающий «Арсенала» сделал дубль в матче против «Атлетико» в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов (4:0, второй тайм).
Швед забил впервые с 13 сентября. У него не было результативных действий в 9 играх подряд за клуб и сборную.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
