За фолы Забарного судья назначил 2 пенальти в пользу «Байера» в матче с «ПСЖ». Украинец получил прямую красную во 2-м эпизоде, у немецкой команды удален Андрих

Игроки «Байера» и «ПСЖ» получили по красной карточке в матче Лиги чемпионов.

Немецкая команда принимает французскую в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов (1:4, перерыв).

На 32-й минуте защитник хозяев Роберт Андрих получил желтую карточку за ударом локтем в лицо Дезире Дуэ . После просмотра видеоповтора главный арбитр встречи Хесус Хиль Мансано принял решение изменить наказание и удалить немца.

Через 5 минут защитник гостей Илья Забарный повалил на газон Кристьяна Кофана, который врывался во вратарскую площадь после передачи из глубины поля. Украинец получил прямую красную карточку за фол последней надежды. Также был назначен пенальти, который реализовал Алеиш Гарсия.

Отметим, что в первом тайме за фол Забарного был назначен еще один одиннадцатиметровый – на 23-й минуте он блокировал Клаудио Эчеверри, который пытался пройти во вратарскую площадь с мячом, и упал на мяч рукой. Алекс Гримальдо пробил в штангу с одиннадцатиметровой отметки.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.