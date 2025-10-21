«Юве Стабия» передана под внешнее управление из-за связей с мафией, контролировавшей финансы клуба

«Юве Стабия» оказалась под следствием из-за связей с мафией.

Итальянский клуб, выступающий в Серии Б , был передан под внешнее управление.

«Мера была принята по итогам следственной работы и анализа финансовых потоков, которые позволили установить наличие системы мафиозного контроля над экономической деятельностью футбольного клуба со стороны клана Д’Алесcандро, доминирующего на территории Стабии , имеющего также связи с кланом Чезарано», – говорится в заявлении прокуратуры Неаполя.

По имеющимся данным, под контролем мафии оказались ключевые сектора деятельности клуба: безопасность, продажа билетов, питание, уборка, медицинские услуги и транспорт первой команды.

Цель внешнего управления состоит в том, чтобы разорвать связи с мафиозной средой и обеспечить прозрачное и независимое управление финансами клуба.

Отмечается, что это уже третий подобный случай за последние месяцы. Аналогичные ситуации возникли с «Кротоне » и «Фоджей» в Серии C.