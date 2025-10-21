Алонсо о Гюлере: «Арда – смесь Озила и Гути. Чем больше мы его узнаем, тем лучше становимся»

Хаби Алонсо сравнил Арду Гюлера с Месутом Озилом.

– Гюлер напоминает вам Озила?

– Не только своим происхождением. Он как смесь Озила и Гути. Гути мог действовать в построении атак и отдавать последний пас, как и Месут . Мне очень нравился Озил.

Чем больше мы узнаем Арду, тем лучше становимся. Мы должны продолжать развивать его. Мы очень им довольны, – сказал главный тренер «Реала ».