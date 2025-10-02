  • Спортс
39

«Вест Хэм» о назначении Нуну: «Наш первый темнокожий тренер». В Великобритании идет месяц черной истории

«Вест Хэм» выложил пост о Нуну Эшпириту Санту в месяц черной истории.

Португальский специалист возглавил «молотобойцев» в конце сентября. 

«Нуну Эшпириту Санту – первый темнокожий главный тренер в истории «Вест Хэм Юнайтед», – говорится в публикации английского клуба. 

В октябре в США, Великобритании и других странах отмечается месяц черной истории, в период которого проводятся памятные мероприятия, посвященные борьбе общества с рабством, расизмом, предрассудками и бедностью, а также отмечается вклад афроамериканцев в культурную и политическую жизнь страны. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: соцсети «Вест Хэма»
