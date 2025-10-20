  • Спортс
  Пономарев о Станковиче: «Никто не будет сожалеть, если он уйдет в сборную Сербии. В России он уже себя скомпрометировал: плохо вел себя на скамейке, выкрикивал, показывал жесты»
13

Владимир Пономарев заявил, что уход Станковича из «Спартака» никого не расстроит.

Ранее сообщалось, что тренер красно-белых рассматривается на пост главного тренера сборной Сербии.

«Вряд ли он останется в «Спартаке», если его действительно пригласят возглавить сборную Сербии. Но сам он уходить не будет. Он подписал контракт со «Спартаком» до 2027 года. Ему должны будут выплатить неустойку. Они все жадные до денег, хотя и получают колоссальные суммы.

Если он возглавит сборную Сербии, никто не будет сожалеть. Я бы даже приветствовал. В России он уже себя скомпрометировал: плохо вел себя на тренерской скамейке, выкрикивал, показывал жесты. Не зря же его дисквалифицировали на месяц», – сказал экс-защитник ЦСКА.

Деян Станкович был отстранен на месяц от турниров РФС за нецензурные выражения в адрес арбитра матча с «Динамо» (2:2).

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Р-Спорт»
