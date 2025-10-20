Пономарев о Станковиче: «Никто не будет сожалеть, если он уйдет в сборную Сербии. В России он уже себя скомпрометировал: плохо вел себя на скамейке, выкрикивал, показывал жесты»

Владимир Пономарев заявил, что уход Станковича из «Спартака» никого не расстроит.

Ранее сообщалось, что тренер красно-белых рассматривается на пост главного тренера сборной Сербии.

«Вряд ли он останется в «Спартаке », если его действительно пригласят возглавить сборную Сербии . Но сам он уходить не будет. Он подписал контракт со «Спартаком» до 2027 года. Ему должны будут выплатить неустойку. Они все жадные до денег, хотя и получают колоссальные суммы.

Если он возглавит сборную Сербии, никто не будет сожалеть. Я бы даже приветствовал. В России он уже себя скомпрометировал: плохо вел себя на тренерской скамейке, выкрикивал, показывал жесты. Не зря же его дисквалифицировали на месяц», – сказал экс-защитник ЦСКА.

Деян Станкович был отстранен на месяц от турниров РФС за нецензурные выражения в адрес арбитра матча с «Динамо» (2:2).