Трент вернется на поле после октябрьской паузы на матчи сборных (Marca)
Трент Александер-Арнолд может вернуться на поле после перерыва на матчи сборных.
Защитник «Реала» получил травму задней поверхности бедра в матче Лиги чемпионов с «Марселем» (2:1). Сообщалось, что англичанин пропустит 6-8 недель.
По информации Marca, ожидается, что Трент полностью восстановится к концу октябрьской паузы на матчи сборных.
В первой игре после перерыва «Реал» сыграет с «Хетафе». Матч 9-го тура Ла Лиги пройдет 19 октября.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
