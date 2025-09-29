Трент вернется на поле после октябрьской паузы на матчи сборных (Marca)

Трент Александер-Арнолд может вернуться на поле после перерыва на матчи сборных.

Защитник «Реала » получил травму задней поверхности бедра в матче Лиги чемпионов с «Марселем» (2:1). Сообщалось , что англичанин пропустит 6-8 недель.

По информации Marca, ожидается, что Трент полностью восстановится к концу октябрьской паузы на матчи сборных.

В первой игре после перерыва «Реал» сыграет с «Хетафе». Матч 9-го тура Ла Лиги пройдет 19 октября.