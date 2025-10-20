  • Спортс
2

Фанат «Лидса» заявил, что Межбри из «Бернли» плюнул в него. Полиция и FA проводят проверку

Игрока «Бернли» обвиняют в том, что он плюнул в болельщика.

«Бернли» дома обыграл «Лидс» со счетом 2:0 в 8-м туре АПЛ. После матча один из болельщиков гостей заявил, что полузащитник хозяев Аннибаль Межбри, вышедший на замену на 83-й минуте, плюнул в него. 

В полиции заявили, что изучают этот инцидент. 

«Полиции Ланкашира известно о предполагаемом инциденте с участием игрока «Бернли», который произошел во время второго тайма матча Премьер-лиги между «Бернли» и «Лидс Юнайтед» на стадионе «Терф Мур». В настоящее время мы работаем с футбольным клубом «Бернли» над установлением фактов», – сообщил представитель правоохранительных органов. 

По информации Daily Mail, Футбольная ассоциация Англии (FA) проводит собственную проверку. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Daily Mail
logoБернли
logoАннибаль Межбри
logoФутбольная ассоциация Англии
logoЛидс
болельщики
logoпремьер-лига Англия
