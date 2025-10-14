В «Реале» верят в возвращение Карвахаля и Трента к игре с «Барселоной». Точно пропустят класико только Рюдигер и Менди
В «Реале» рассчитывают на возвращение сильнейших правых защитников к класико.
Матч мадридцев против «Барселоны» пройдет в Ла Лиге 26 октября.
The Athletic сообщает, что медштаб «Реала» оптимистично настроен по поводу восстановления Даниэля Карвахаля и Трента Александер-Арнолда. Первый пока испытывает проблемы с икроножной мышцей, второй – с задней поверхностью бедра.
То же касается Дина Хейсена и остальных футболистов с повреждениями, кроме Антонио Рюдигера и Ферлана Менди, которые точно пропустят игру.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости