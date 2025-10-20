Руни о 2:1 с «Ливерпулем»: «Результат придаст уверенности игрокам и тренеру «МЮ». Я сомневался в решениях Аморима, но он попал в точку. Это огромная победа, мне очень понравилась игра»

Уэйн Руни похвалил Рубена Аморима за победу над «Ливерпулем».

«Манчестер Юнайтед » в гостях обыграл «красных» (2:1) в 8-м туре АПЛ .

«Это огромная победа для тренера. Я сомневался в его решениях, в его тактике и в желании игроков в этом и прошлом сезоне.

Эта победа очень важна, потому что выигрывать на «Энфилде » непросто. Этот результат придаст уверенности игрокам и тренеру.

Я первым скажу, что он [Рубен Аморим ] абсолютно попал в точку. Надеюсь, мы увидим больше подобного. Сейчас они отстают от «Ливерпуля » всего на два очка.

Мне очень понравилась игра. Мы знаем, что футболисты способны на такое, поэтому нам нужно видеть это на стабильно высоком уровне», – сказал экс-полузащитник «МЮ» в подкасте The Wayne Rooney Show.