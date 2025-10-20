  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Руни о 2:1 с «Ливерпулем»: «Результат придаст уверенности игрокам и тренеру «МЮ». Я сомневался в решениях Аморима, но он попал в точку. Это огромная победа, мне очень понравилась игра»
4

Руни о 2:1 с «Ливерпулем»: «Результат придаст уверенности игрокам и тренеру «МЮ». Я сомневался в решениях Аморима, но он попал в точку. Это огромная победа, мне очень понравилась игра»

Уэйн Руни похвалил Рубена Аморима за победу над «Ливерпулем».

«Манчестер Юнайтед» в гостях обыграл «красных» (2:1) в 8-м туре АПЛ.

«Это огромная победа для тренера. Я сомневался в его решениях, в его тактике и в желании игроков в этом и прошлом сезоне.

Эта победа очень важна, потому что выигрывать на «Энфилде» непросто. Этот результат придаст уверенности игрокам и тренеру.

Я первым скажу, что он [Рубен Аморим] абсолютно попал в точку. Надеюсь, мы увидим больше подобного. Сейчас они отстают от «Ливерпуля» всего на два очка.

Мне очень понравилась игра. Мы знаем, что футболисты способны на такое, поэтому нам нужно видеть это на стабильно высоком уровне», – сказал экс-полузащитник «МЮ» в подкасте The Wayne Rooney Show.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Yahoo Sports
