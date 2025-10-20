«Мьелльбю» впервые в истории стал чемпионом Швеции – за 3 тура до конца. В 2018-м клуб играл в 3-й лиге
Команда Андерса Торстенссона обыграла «Гетеборг» со счетом 2:0 в 27-м туре чемпионата и досрочно гарантировала себе первое место. За три тура до завершения турнира «Мьелльбю» опережает идущий вторым «Хаммарбю» на 11 очков.
Клуб, который базируется в Хеллевике, выиграл национальное первенство впервые в истории. Отметим, что с 2016 по 2018 год он выступал в третьем по силе дивизионе страны, а в 2019-м стал победителем второй лиги. После этого команда играла в высшем дивизионе.
«Мьелльбю» был основан в 1939 году. До этого сезона его наивысшим достижением было 5-е место в чемпионате Швеции.
Населенный пункт Мьелльбю располагается в лене Блекинге на юго-восточном побережье Швеции. Его население составляет менее 1500 человек.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Aftonbladet
