«Мьелльбю» впервые в истории стал чемпионом Швеции – за 3 тура до конца. В 2018-м клуб играл в 3-й лиге

«Мьелльбю» стал чемпионом Швеции впервые в истории.

Команда Андерса Торстенссона обыграла «Гетеборг » со счетом 2:0 в 27-м туре чемпионата и досрочно гарантировала себе первое место. За три тура до завершения турнира «Мьелльбю» опережает идущий вторым «Хаммарбю » на 11 очков.

Клуб, который базируется в Хеллевике, выиграл национальное первенство впервые в истории. Отметим, что с 2016 по 2018 год он выступал в третьем по силе дивизионе страны, а в 2019-м стал победителем второй лиги. После этого команда играла в высшем дивизионе.

«Мьелльбю » был основан в 1939 году. До этого сезона его наивысшим достижением было 5-е место в чемпионате Швеции.

Населенный пункт Мьелльбю располагается в лене Блекинге на юго-восточном побережье Швеции. Его население составляет менее 1500 человек.