Гвардиола о сезоне «Сити»: «Каждая игра лучше предыдущей, и мы стараемся, чтобы она была хуже следующей. Мы много забили, создали много моментов, мало пропустили»

Пеп Гвардиола считает, что «Манчестер Сити» становится лучше с каждым матчем.

Завтра «горожане» в гостях сыграют против «Вильярреала » на общем этапе Лиги чемпионов.

«Мы много забили, создали много явных моментов, мало пропустили.

Но завтра нас ждет еще одно испытание... У меня такое чувство, что каждая игра лучше предыдущей, и мы стараемся, чтобы она была хуже следующей.

В этой части сезоне все всегда так, она не является определяющей.

Мы много говорим о том, что можем сделать лучше, оцениваем ситуацию, и мы работаем над этим...» – сказал главный тренер «Манчестер Сити » на предматчевой пресс-конференции.