Дренте перенес инсульт. Экс-игроку «Реала» и «Алании» 38 лет

Ройстон Дренте перенес инсульт.
Любительский клуб FC de Rebellen, за который выступал в последнее время бывший полузащитник сборной Нидерландов, сообщил, что проблемы со здоровьем у 38-летнего игрока возникли в пятницу. Сейчас о Ройстоне, направленном в больницу, «хорошо заботятся».
Дренте известен по выступлениям за «Реал», «Эвертон», «Аланию» и «Фейеноорд». Его статистику можно изучить здесь.
Дренте об «Алании»: «Мои партнеры любили водку, перед матчами выпивали по рюмке. Там это было нормально. Но я предпочитал виски»
