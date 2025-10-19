Дренте перенес инсульт. Экс-игроку «Реала» и «Алании» 38 лет

Ройстон Дренте перенес инсульт.

Любительский клуб FC de Rebellen, за который выступал в последнее время бывший полузащитник сборной Нидерландов , сообщил, что проблемы со здоровьем у 38-летнего игрока возникли в пятницу. Сейчас о Ройстоне , направленном в больницу, «хорошо заботятся».

Дренте известен по выступлениям за «Реал », «Эвертон», «Аланию» и «Фейеноорд». Его статистику можно изучить здесь .

