8

Дренте перенес инсульт. Экс-игроку «Реала» и «Алании» 38 лет

Ройстон Дренте перенес инсульт.

Любительский клуб FC de Rebellen, за который выступал в последнее время бывший полузащитник сборной Нидерландов, сообщил, что проблемы со здоровьем у 38-летнего игрока возникли в пятницу. Сейчас о Ройстоне, направленном в больницу, «хорошо заботятся».

Дренте известен по выступлениям за «Реал», «Эвертон», «Аланию» и «Фейеноорд». Его статистику можно изучить здесь.

Дренте об «Алании»: «Мои партнеры любили водку, перед матчами выпивали по рюмке. Там это было нормально. Но я предпочитал виски»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм FC de Rebellen
logoРойстон Дренте
logoАлания (до 2014)
logoСборная Нидерландов по футболу
logoЗдоровье
происшествия
logoРеал Мадрид
любительский футбол
logoпремьер-лига Россия
logoЛа Лига
logoвысшая лига Нидерланды
