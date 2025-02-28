Дренте о тусовках в «Реале»: «Роналду никогда не приходил. Игуаин был самым веселым, Гути тоже часто бывал»

Ройстон Дренте рассказал о главных тусовщиках времен его выступления за «Реал».

Экс-полузащитник сборной Нидерландов играл в испанском клубе с 2007 по 2012 год.

«Раньше я устраивал вечеринки у себя дома. Игуаин был самым веселым. Мне всегда было интересно, когда же вечеринки будут у него.

Гути тоже часто бывал. Криштиану [Роналду ], например, был другим, он никогда не приходил», – сказал бывший игрок «Реала » Ройстон Дренте .

Дренте о «Реале»: «Если ты тусуешься и слабо играешь, люди плохо к тебе относятся. Это взрывоопасная комбинация, я был сосредоточен не только на футболе»