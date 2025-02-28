Дренте о тусовках в «Реале»: «Роналду никогда не приходил. Игуаин был самым веселым, Гути тоже часто бывал»
Ройстон Дренте рассказал о главных тусовщиках времен его выступления за «Реал».
Экс-полузащитник сборной Нидерландов играл в испанском клубе с 2007 по 2012 год.
«Раньше я устраивал вечеринки у себя дома. Игуаин был самым веселым. Мне всегда было интересно, когда же вечеринки будут у него.
Гути тоже часто бывал. Криштиану [Роналду], например, был другим, он никогда не приходил», – сказал бывший игрок «Реала» Ройстон Дренте.
Дренте о «Реале»: «Если ты тусуешься и слабо играешь, люди плохо к тебе относятся. Это взрывоопасная комбинация, я был сосредоточен не только на футболе»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
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