Ройстон Дренте: «Отказал «Барселоне», потому что «Реал» – исторический клуб. В Нидерландах меня считают легендой уже за то, что я там играл. Я хотел быть там, где были Роналдо, Зидан, Бекхэм»

Ройстон Дренте рассказал, какие клубы пытались подписать его до «Реала».

«Меня хотела «Барселона », «Челси » тоже, но они хотели, чтобы я еще год провел в «Фейеноорде », а я был настроен уйти сразу. Я предпочел перейти в «Реал», хотя почти вся моя семья болела за «Барселону» из-за Роналдиньо . В Нидерландах многие болеют за «Барселону».

Роналдо играл за «Реал» и все еще был королем. Я хотел играть там, где играли Бекхэм, Роналдо, Зидан . В Нидерландах меня называют легендой просто за то, что я играл за «Реал». Вот почему я отказал «Барселоне», я знал, что «Реал» – это исторический клуб», – сказал бывший полузащитник мадридской команды.