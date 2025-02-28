Ройстон Дренте: «Отказал «Барселоне», потому что «Реал» – исторический клуб. В Нидерландах меня считают легендой уже за то, что я там играл. Я хотел быть там, где были Роналдо, Зидан, Бекхэм»
Ройстон Дренте рассказал, какие клубы пытались подписать его до «Реала».
«Меня хотела «Барселона», «Челси» тоже, но они хотели, чтобы я еще год провел в «Фейеноорде», а я был настроен уйти сразу. Я предпочел перейти в «Реал», хотя почти вся моя семья болела за «Барселону» из-за Роналдиньо. В Нидерландах многие болеют за «Барселону».
Роналдо играл за «Реал» и все еще был королем. Я хотел играть там, где играли Бекхэм, Роналдо, Зидан. В Нидерландах меня называют легендой просто за то, что я играл за «Реал». Вот почему я отказал «Барселоне», я знал, что «Реал» – это исторический клуб», – сказал бывший полузащитник мадридской команды.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
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