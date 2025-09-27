Кейн не думает о возвращении в АПЛ: «Мне нравится играть в «Баварии». Можем обсудить продление контракта»

Харри Кейн не думает о возвращении в АПЛ, чтобы побить рекорд Алана Ширера.

На счету Ширера 260 голов в Премьер-лиге. Кейн, выступающий ныне за «Баварию», идет вторым с 213 мячами.

«Меня это не особо волнует. Когда уезжал из Англии, я думал, что, возможно, вернусь, чтобы добиться этого. Но с тех пор, как я здесь, мне очень нравится играть на этом уровне».

О возможном продлении контракта с «Баварией»

«Это то, что мы можем обсудить. У меня осталось почти два года, так что нет причин для паники. Думаю, они довольны мной, а я доволен ими», – сказал Кейн .