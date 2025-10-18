«Локомотив» разгромил ЦСКА впервые в истории чемпионата России

«Локомотив» дома крупно обыграл ЦСКА в 12-м туре Мир РПЛ (3:0).

«Железнодорожники» впервые разгромили армейцев в чемпионате России. До этого была одна крупная победа в Кубке России – 3:0 в 1/2 финала в сезоне-2020/21.

Перед сегодняшним матчем букмекеры давали на разгром ЦСКА коэффициент 11.50 – это примерно 8,7% вероятности.

Матч лидеров РПЛ: когда еще ЦСКА и «Локо» боролись за титул?