У «Спартака» 2 победы в 7 последних матчах с «Ростовом»

«Спартак» выиграл лишь 2 из 7 последних матчей с «Ростовом».

Команды сыграли вничью в 12-м туре Мир РПЛ (1:1). «Ростов» не проиграл «Спартаку» 2-й матч подряд.

С ноября 2024-го клубы провели 7 очных матчей. 5 в Фонбет Кубке России и 2 – в РПЛ. «Спартак» победил в 23-м туре прошлого чемпионата (3:0) и в 1-м туре Пути РПЛ Кубка России в этом сезоне (2:0).

Матч лидеров РПЛ: когда еще ЦСКА и «Локо» боролись за титул?

Опубликовала: Венера Кравченко
