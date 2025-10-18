У «Спартака» 2 победы в 7 последних матчах с «Ростовом»

«Спартак» выиграл лишь 2 из 7 последних матчей с «Ростовом ».

Команды сыграли вничью в 12-м туре Мир РПЛ (1:1). «Ростов» не проиграл «Спартаку » 2-й матч подряд.

С ноября 2024-го клубы провели 7 очных матчей. 5 в Фонбет Кубке России и 2 – в РПЛ. «Спартак» победил в 23-м туре прошлого чемпионата (3:0) и в 1-м туре Пути РПЛ Кубка России в этом сезоне (2:0).

