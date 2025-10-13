Лукин о прощальном матче Акинфеева в сборной: «Я только за. Он легенда не только российского, но и мирового футбола»
Матвей Лукин назвал Игоря Акинфеева легендой мирового футбола.
– Хотел бы увидеть прощальный матч Игоря Акинфеева в сборной?
– Игорь – легенда не только российского, но и мирового футбола.
Мне как защитнику и футболисту ЦСКА хотелось бы провести вместе с ним как можно больше матчей.
Я только за. В остальном вопросы к Игорю, – сказал защитник ЦСКА Матвей Лукин.
Акинфеев провел 110 матчей и стал бронзовым призером Евро-2008. В 2018 году голкипер объявил о завершении карьеры в сборной России.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: metaratings.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости