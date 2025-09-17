Ван Дейк об Исаке: «Совершенный форвард, отличный завершитель. То же самое можно сказать и про Экитике – хорошо, что сейчас они со мной в одной команде»

Вирджил ван Дейк назвал Александера Исака совершенным форвардом.

«Он отличный завершитель. Если вы посмотрите на его навыки завершения – удар головой, левой ногой, замыкание угловых, – то на данный момент он совершенный нападающий.



То же самое можно сказать и про Уго [Экитике]. Они немного отличаются, но не так сильно, они очень хорошо владеют мячом, играют в связке, у них есть скорость – именно это требуется от современного форварда. Оба – сущее наказание, и хорошо, что сейчас они в одной команде со мной», – сказал защитник «Ливерпуля».

Сегодня «Ливерпуль» сыграет с «Атлетико» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.