Слот о покупке Экитике и Исака: «Ливерпуль» думал о замене Нуньеса, но из-за трагедии с Жотой нам пришлось взять двух форвардов»
Арне Слот объяснил, почему «Ливерпуль» подписал Юго Экитике и Александера Исака.
«Мы добавили двух «девяток», как бы выразиться получше? Из-за ужасной трагедии с [Диогу] Жотой нам пришлось приобрести двоих. Мы думали, что придется заменить Дарвина Нуньеса, но были вынуждены взять двоих.
Мы всегда искали очень хороших игроков, но нам с самого начала было ясно, что нам нужны именно эти двое [Исак и Экитике]», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
Напомним, 3 июля форвард «красных» Диогу Жота, а также его брат Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии, погибли в ДТП в Испании.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Liverpool Echo
