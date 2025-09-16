Слот о трансферах «Ливерпуля»: «Эксперты постоянно говорят про потраченные 450 млн фунтов, забывая, что мы заработали 300 млн. Собослаи тоже стоил бы 100 млн, если бы пришлось его продать»

Арне Слот высказался о тратах «Ливерпуля» минувшим летом.

В летнее трансферное окно мерсисайдцы подписали Флориана Виртца , Милоша Керкеза , Джереми Фримпонга , Юго Экитике и Джованни Леони .

«Сейчас нашим подписаниям уделяют очень много внимания. Особенно те эксперты, которые болеют за некоторые другие клубы страны, без конца говорят про [потраченные] 450 миллионов фунтов – повторюсь, 450 миллионов фунтов стерлингов, – но всегда забывают про 300 миллионов фунтов, которые мы заработали на продажах.

Игроки, которых мы подписали, стоят больших денег, но сейчас они играют с футболистами, которые стоят столько же. Если мы хотим усилить команду, мы должны потратиться. Если бы завтра нам пришлось продать Доминика Собослаи, он бы тоже стоил 100 миллионов фунтов», – сказал главный тренер «Ливерпуля».