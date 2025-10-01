Обращение сотрудников «Химок» по поводу долгов передано в Генпрокуратуру, сообщил депутат Свищев

Обращение сотрудников «Химок» по поводу долгов передано в Генпрокуратуру.

Об этом рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Ранее сообщалось, что экс-сотрудники клуба написали письмо в Госдуму, в котором пожаловались на долги по зарплате.

«Ваше обращение отправлено в Генеральную прокуратуру, сейчас идет изучение дела. Поручено внимательно разобраться. По результатам проверки будет принято решение, как будет развиваться ситуация», – сказал Свищев.