«Семак до последнего времени тоже не знал, кто такой Дегтярев. Так что у них это было взаимно». Журавель о словах министра спорта про тренера «Зенита»

Тимур Журавель отреагировал на слова Михаила Дегтярева про Сергея Семака.

Министр спорта России Дегтярев сегодня высказался о тех, кто критикует его идею ужесточения лимита: «Семак – кто это? Зачем мне это знать? У нас главных тренеров – тьма. Карпина знаю – я его в свое время согласовал, могу не согласовать в следующий раз».

Позднее человек из окружения министра заявил, что тот пошутил.

«До последнего времени Семак, уверен, тоже не знал, кто такой Дегтярев. Так что у них это было взаимно. А вот теперь нет.

И с нетерпением ждем новых согласований», – написал комментатор «Матч ТВ».