Наумов о словах Дегтярева про Семака: «Непонятные выражения, не делают ему чести. Министр должен знать тренера флагмана нашего футбола – «Зенита». Может, в горячке так сказал»

Николаю Наумову не понравились слова Михаила Дегтярева про тренера «Зенита».

Министр спорта РФ ранее заявил, что ему незачем знать, кто такой Сергей Семак. В дальнейшем человек из окружения чиновника заявил, что тот пошутил.

– Как считаете, правильно ли, что в России человек вносит большие изменения в правила футбола, но не знает одного из самых известных людей?

– Конечно, Дегтяреву это не делает чести. Семак тренирует флагман нашего футбола – «Зенит». Я думаю, что, может, он в горячке это сказал. Сергей Семак все равно на слуху. Он не может его не знать. Мне непонятны его выражения. Это, конечно, плохо для министра. Министр должен таких людей знать.

– Семак и Карпин раскритиковали ужесточение лимита, но Дегтярев не обратил внимания на их слова. Как оцените, что министр не слушает футбольных людей, совершая свои решения?

– Я думаю, что тут дело не только в Семаке и Карпине. Я думаю, нужно послушать вообще футбольное сообщество. Нужно послушать все команды. Я бы на месте Дегтярева это сделал.

Нужно сделать всеобщее обсуждение среди специалистов. Именно специалистов по этому вопросу, потому что мнений очень много. Я, например, до последнего времени считал, что административные меры в футболе неприемлемы, никаких лимитов вводить не надо. Должна быть естественная конкуренция.

Но сегодняшняя ситуация, она буквально изменила все – и мое мнение в том числе. Сейчас мы отлучены от европейского футбола. Никакого смысла в приглашении иностранцев нет. Раньше мы играли в еврокубках и хотели выглядеть на уровне тех команд. Сейчас этого ничего нет. Хотя ужесточение принесет проблемы клубам, потому что это клубы заключают трехлетние, пятилетние контракты с зарубежными футболистами. Разрывая эти соглашения, мы будем обязаны выплатить все это. Поэтому срок клубам дан для подготовки.

– Встреча Дегтярева с клубами РПЛ была перенесена. Как думаете, руководители команд способны отменить решение по ужесточению?

– Отменить – нет, но свое мнение они обязаны высказать. Конечно, решение будет за министром. Но высказать свое мнение они должны. Это мнение может повлиять на решение министра, – отметил экс-президент «Локомотива».

