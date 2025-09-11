  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Наумов о словах Дегтярева про Семака: «Непонятные выражения, не делают ему чести. Министр должен знать тренера флагмана нашего футбола – «Зенита». Может, в горячке так сказал»
4

Наумов о словах Дегтярева про Семака: «Непонятные выражения, не делают ему чести. Министр должен знать тренера флагмана нашего футбола – «Зенита». Может, в горячке так сказал»

Николаю Наумову не понравились слова Михаила Дегтярева про тренера «Зенита».

Министр спорта РФ ранее заявил, что ему незачем знать, кто такой Сергей Семак. В дальнейшем человек из окружения чиновника заявил, что тот пошутил.

– Как считаете, правильно ли, что в России человек вносит большие изменения в правила футбола, но не знает одного из самых известных людей?

– Конечно, Дегтяреву это не делает чести. Семак тренирует флагман нашего футбола – «Зенит». Я думаю, что, может, он в горячке это сказал. Сергей Семак все равно на слуху. Он не может его не знать. Мне непонятны его выражения. Это, конечно, плохо для министра. Министр должен таких людей знать.

– Семак и Карпин раскритиковали ужесточение лимита, но Дегтярев не обратил внимания на их слова. Как оцените, что министр не слушает футбольных людей, совершая свои решения?

– Я думаю, что тут дело не только в Семаке и Карпине. Я думаю, нужно послушать вообще футбольное сообщество. Нужно послушать все команды. Я бы на месте Дегтярева это сделал.

Нужно сделать всеобщее обсуждение среди специалистов. Именно специалистов по этому вопросу, потому что мнений очень много. Я, например, до последнего времени считал, что административные меры в футболе неприемлемы, никаких лимитов вводить не надо. Должна быть естественная конкуренция.

Но сегодняшняя ситуация, она буквально изменила все – и мое мнение в том числе. Сейчас мы отлучены от европейского футбола. Никакого смысла в приглашении иностранцев нет. Раньше мы играли в еврокубках и хотели выглядеть на уровне тех команд. Сейчас этого ничего нет. Хотя ужесточение принесет проблемы клубам, потому что это клубы заключают трехлетние, пятилетние контракты с зарубежными футболистами. Разрывая эти соглашения, мы будем обязаны выплатить все это. Поэтому срок клубам дан для подготовки. 

– Встреча Дегтярева с клубами РПЛ была перенесена. Как думаете, руководители команд способны отменить решение по ужесточению?

– Отменить – нет, но свое мнение они обязаны высказать. Конечно, решение будет за министром. Но высказать свое мнение они должны. Это мнение может повлиять на решение министра, – отметил экс-президент «Локомотива».

«Семак? А кто это?» Дегтярев попытался объяснить новый лимит – и пригрозил Карпину

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?35639 голосов
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт день за днем»
logoМихаил Дегтярев
logoСергей Семак
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoНиколай Наумов
Министерство спорта России
logoВалерий Карпин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Марк Клаттенбург: «Роналду отличался от Месси – он подстегивал команду, вел за собой. Уже в юном возрасте в нем было что-то капитанское. Порой после его действий я восклицал: «Невероятно!»
37 минут назад
Беллингем надеется вернуться на поле в сентябре, «Реал» хочет подождать до октября. Хавбек перенес операцию на плече в июле
214 минут назад
ЦСКА купил вингера Кармо у «Сан-Паулу» за 6,2 млн долларов. Контракт – на 5 лет
3937 минут назадФото
Большой апдейт в «Невидимке»: переходите в телеграм, играйте в новый режим «Страйк» и боритесь за призы!
44 минуты назадТесты и игры
Онана перешел из «МЮ» в «Трабзонспор» на правах аренды
27сегодня, 19:44
Раджа Наингголан: «Не нравятся сравнения с Мактоминеем, я был на другом уровне. И Хейлунд мне не нравится: он работяга, но слабовато играет спиной к воротам. Кин тоже переоценен»
26сегодня, 19:39
ЦСКА подписал с Поповичем из молодежки «Наполи» контракт на 3 года. Хавбек взял 20-й номер
30сегодня, 19:03Фото
«Атлетик» и Лапорт подписали контракт на 3 года. Клубу разрешили зарегистрировать защитника, хотя «Аль-Наср» поздно отправил сведения в систему трансферов
6сегодня, 18:49
Кокшаров останется в «Краснодаре» как минимум до зимы. Позиция клуба не изменилась после интервью отца игрока (Sport24)
11сегодня, 18:38
Клаттенбург о Месси: «Невероятная работа с мячом – у меня от нее кружилась голова»
21сегодня, 18:37
Ко всем новостям
Последние новости
«До последнего времени Семак тоже не знал, кто такой Дегтярев. Так что у них это было взаимно». Журавель о словах министра спорта про тренера «Зенита»
3 минуты назад
Хаманн о Гвардиоле: «Удивлюсь, если он проведет в «Сити» еще два сезона. Продление контракта – символический жест, чтобы всех заткнуть»
138 минут назад
Жулио Сезар о финале ЛЧ в 2010-м: «Моуринью знал, как выжать из нас максимум. «Интер» 45 лет не был чемпионом Европы. Жозе сыграл важную роль в победе, а Милито провел исторический матч»»
646 минут назад
У женского «МЮ» пропали бутсы по пути в Норвегию на матч квалификации ЛЧ с «Бранном». В клубе не знают, как это произошло
547 минут назад
Тудор считает, что у «Ювентуса» есть шансы на скудетто: «Слово «победа» витает здесь. «Юве» – часть моей жизни, он сформировал меня как личность и профессионала»
сегодня, 19:40
Смородская о том, что в РПЛ не будет потолка зарплат: «Хорошая новость. Должен быть свободный рынок: как футболист играет – столько и должен получать»
2сегодня, 19:25
«Арис» Кокорина объявил о соглашении с 40-летним вратарем сборной Мексики Очоа
3сегодня, 19:23
Альмада выбыл минимум на 3-4 недели из-за мышечной травмы. Вингер «Атлетико» пропустит матчи с «Реалом» и «Ливерпулем»
сегодня, 19:16
Попович о переходе в ЦСКА: «Самый великий и главный клуб в России для меня»
12сегодня, 19:08
Медведев о работе советником Зырянова в «Зените»: «Ощущаю себя вполне комфортно – есть что советовать»
1сегодня, 18:57