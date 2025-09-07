Лукаку не вернется раньше декабря, показал последний осмотр. Ранее форвард «Наполи» отказался от операции и выбрал консервативное лечение (Football Italia)
Ромелу Лукаку может не вернуться на поле раньше декабря.
Ранее стало известно, что форвард «Наполи» получил травму бедра и выбыл на существенный срок.
Позднее сообщалось, что Лукаку решил отказаться от операции, выбрав консервативное лечение в надежде сократить сроки восстановления и уложиться примерно в три месяца.
Несмотря на желание бельгийца вернуться в ноябре, после очередного осмотра в Брюсселе его предупредили, что он сможет играть не раньше декабря, сообщает Football Italia.
Такие сроки считаются не задержкой, а соблюдением первоначального графика для полного восстановления после серьезной травмы.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Football Italia
