Лукаку не вернется раньше декабря, показал последний осмотр. Ранее форвард «Наполи» отказался от операции и выбрал консервативное лечение (Football Italia)

Ромелу Лукаку может не вернуться на поле раньше декабря.

Ранее стало известно , что форвард «Наполи » получил травму бедра и выбыл на существенный срок.

Позднее сообщалось , что Лукаку решил отказаться от операции, выбрав консервативное лечение в надежде сократить сроки восстановления и уложиться примерно в три месяца.

Несмотря на желание бельгийца вернуться в ноябре, после очередного осмотра в Брюсселе его предупредили, что он сможет играть не раньше декабря, сообщает Football Italia.

Такие сроки считаются не задержкой, а соблюдением первоначального графика для полного восстановления после серьезной травмы.