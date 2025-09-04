Лукаку отказался от операции и выбрал консервативное лечение. Форвард «Наполи» намерен вернуться в ноябре

Ромелу Лукаку решил не делать операцию после травмы бедра.

Ранее стало известно , что форвард «Наполи» получил травму бедра и выбыл на существенный срок.

По данным La Gazzeta dello Sport, Лукаку решил отказаться от операции, выбрав консервативное лечение в надежде сократить сроки восстановления и уложиться примерно в три месяца.

Нападающий решил обратиться к врачам из Бельгии, с которыми сотрудничает много лет, но при этом находится в постоянном контакте с «Наполи », тренером Антонио Конте и врачами клуба.

В минувшем сезоне Ромелу провел 36 игр в Серии А и забил 14 голов – больше всех в команде. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .