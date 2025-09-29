Лукаку сообщил о смерти отца: «Жизнь никогда не будет прежней. Спасибо, что научил меня всему, я бесконечно благодарен. Прощай, папа❤️🕊️»
Ромелу Лукаку сообщил о смерти своего отца.
Отец форварда сборной Бельгии Роже Лукаку, который также был профессиональным футболистом, умер в возрасте 58 лет.
«Спасибо, что научил меня всему, что я знаю. Я бесконечно благодарен и ценю тебя. Жизнь больше никогда не будет прежней. Ты защищал и направлял меня так, как не смог бы никто другой. Я уже не буду прежним.
Больно, слезы льются рекой, но бог даст мне силы снова собраться. Спасибо тебе за все, Роже Менама Лукаку. Прощай, папа❤️🕊️», – написал нападающий «Наполи» в соцсети.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: инстаграм Ромелу Лукаку
