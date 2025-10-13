  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Быстров о Соболеве: «Забивает иногда, и все – царь. Но этого мало. Он же пришел не в «Факел», а в «Зенит», где нужно каждую минуту доказывать свою состоятельность»
9

Быстров о Соболеве: «Забивает иногда, и все – царь. Но этого мало. Он же пришел не в «Факел», а в «Зенит», где нужно каждую минуту доказывать свою состоятельность»

Владимир Быстров считает, что Александр Соболев не подходит «Зениту».

«Он не подходит под стиль «Зенита». Его купили – и купили, хорошо. Его ставят и ставят, ставят и ставят. Из-за чего? Место надо заслужить.

Да, стал немножко желание показывать, чуть-чуть двигаться. Но этого мало. Он же пришел не в «Факел» Воронеж, он пришел в «Зенит» Санкт-Петербург, где нужно каждую минуту доказывать свою состоятельность.

Сначала он был недоволен тем, что мало игровой практики, теперь ее много, пожалуйста – забивай. Забивает иногда, и все – царь. Но этого мало. Одну игру забил, три – нет», – сказал бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
