Быстров о «Спартаке»: «Станкович заслужил отставку – напокупали футболистов, но он не знает, что с ними делать. Берите Спаллетти – будете бороться за чемпионство»

Владимир Быстров предложил Лучано Спаллетти на пост главного тренера «Спартака».

На данный момент «Спартак» возглавляет Деян Станкович. В этом сезоне команда идет шестой в таблице Мир РПЛ, набрав 18 очков в 11 матчах.

«Просто не понимаю, кого сейчас можно поставить. Нужно брать тренера не ноунейма, а хорошего, который умеет выигрывать чемпионства.

Спаллетти, по-моему, свободен сейчас. Пожалуйста, берите его. С ним сто процентов будете бороться за чемпионство. Зачем придумывать? Неустойки эти платить. Раз вложились – и все.

Знаете, что три года команда с этим же составом борется за чемпионство. Лучано Спаллетти в тысячу раз больше выжмет из «Спартака » с этими же футболистами, чем Деян Станкович .

Станкович заслужил отставку. Что такого он сделал в нашем чемпионате? Да, он сделал игру, потом она пропала.

Ему напокупали футболистов, он не знает, что с ними делать», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров .