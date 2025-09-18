Акинфеев после промаха Торопа в серии с «Балтикой»: «Славка сегодня лучший. Он бил первый пенальти в жизни – даже у меня не было такого за всю карьеру!»

Игорь Акинфеев поддержал Владислава Торопа после поражения от «Балтики».

ЦСКА дома проиграл калининградцам по пенальти (1:1, 9:10) в 4-м туре Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.

В послематчевой серии пенальти вратарь армейцев Тороп не забил решающий удар с точки, а голкипер «Балтики» Иван Кукушкин реализовал свою попытку и принес команде победу.

«Тяжелый матч и еще более тяжелая серия пенальти.

Слава сегодня бил первый пенальти в жизни (даже у меня не было такого за всю карьеру!) На мой взгляд, и, надеюсь, вы с этим согласитесь – Славка сегодня лучший.

Спасибо за вашу поддержку сегодня ❤️💙. Полный стадион – это всегда счастье. Идем дальше!🙏🏻» – написал голкипер ЦСКА в своем телеграм-канале.