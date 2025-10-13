  • Спортс
  • Доннарумма в «Ман Сити» – лучший переход летнего трансферного окна в АПЛ по версии агентов. Грилиш – 2-й, Дьокереш – 3-й
Доннарумма в «Ман Сити» – лучший переход летнего трансферного окна в АПЛ по версии агентов. Грилиш – 2-й, Дьокереш – 3-й

Переход Джанлуиджи Доннаруммы назван лучшим в летнем трансферном окне в АПЛ.

The Athletic опубликовал опрос 20 футбольных агентов, которых попросили назвать лучшие сделки в ходе летнего трансферного окна. Некоторые из них проголосовали более чем за одного игрока.

Первое место с шестью голосами занял переход вратаря Джанлуиджи Доннаруммы из «ПСЖ» в «Манчестер Сити».

На второй позиции с тремя голосами расположился трансфер Джека Грилиша из «Манчестер Сити» в «Эвертон» на правах аренды.

Третьим с двумя голосами стал переход форварда Виктора Дьокереша из «Спортинга» в «Арсенал».

По одному голосу получили трансферы Александера Исака (из «Ньюкасла» в «Ливерпуль»), Жоао Педро (из «Брайтона» в «Челси»), Эберечи Эзе (из «Кристал Пэлас» в «Арсенал»), Харви Эллиотта (из «Ливерпуля» в «Астон Виллу»), Мартина Субименди (из «Реал Сосьедад» в «Арсенал»), Бриана Мбемо (из «Брентфорда» в «Манчестер Юнайтед»), Кристиана Москеры (из «Валенсии» в «Арсенал»), Джованни Леони (из «Пармы» в «Ливерпуль»), Хави Симонса (из «Лейпцига» в «Тоттенхэм»), Тиджани Рейндерса (из «Милана» в «Манчестер Сити»).

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
