Игрока «Шальке» Антви-Аджея назвали «###### ниггером» в матче Кубка Германии. «Локомотив» из Лейпцига заявил, что расизм исходил от одного болельщика, гельзенкирхенцы не согласились

Матч «Шальке» в Кубке Германии приостанавливали из-за расизма.

17 августа «Локомотив Лейпциг » из Региональной лиги дома уступил «Шальке» (0:1), выступающему во второй Бундеслиге, в 1-м раунде Кубка Германии.

Примерно через пятнадцать минут после начала матча ганский полузащитник гостей Кристофер Антви-Аджей пожаловался судье на расистские оскорбления с трибун. Судья Макс Бурда приостановил матч на несколько минут.

После призыва диктора стадиона прекратить использование дискриминационных кричалок матч возобновился. Антви-Аджея стали освистывать болельщики «Локомотива» каждый раз, когда 31-летний футболист касался мяча.

«Это не работает вообще, по крайней мере, не в наши дни. Меня назвали ###### (чертовым) ниггером», – заявил после матча уроженец города Хаген, имеющий немецкое гражданство.

«Мы не гордимся расистским оскорблением, которое игрок «Шальке» Антви-Аджей услышал от зрителя на 15-й минуте. Конечно, от имени всего клуба мы приносим искренние извинения Кристоферу Антви-Аджею и «Шальке», – говорится в заявлении клуба из Лейпцига.

Однако гельзенкирхенцы не согласились с тем, что в расизме был замечен лишь один человек.

«Мы всегда преуменьшаем: дело лишь в одном человеке. Думаю, весь стадион понял, почему игру прервали, и весь стадион свистел. Это был не один человек.

Но, к сожалению, это настолько распространенная практика, что ее стараются преуменьшить, а затем называют «идиотизмом». Я так не считаю и хочу это подчеркнуть», – сказал тренер «Шальке » Мирон Муслич .

Капитан «Шальке» Кенан Караман заявил, что команда была готова уйти с поля: «Если бы так продолжалось, мы бы не стали играть».