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  • Кариус о том, что жена-ведущая не переедет с ним в Германию: «Она надеялась на Италию. У нее тоже много дел, поэтому нам обоим придется ездить туда-сюда»
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Кариус о том, что жена-ведущая не переедет с ним в Германию: «Она надеялась на Италию. У нее тоже много дел, поэтому нам обоим придется ездить туда-сюда»

Лорис Кариус рассказал, что жена и дочь не переедут с ним в Гельзенкирхен.

Ранее 31-летний голкипер перешел в «Шальке» на правах свободного агента. Стороны заключили контракт до конца сезона. Последним клубом Кариуса был «Ньюкасл», который он покинул по окончании прошлого сезона.

Летом Лорис женился на Дилетте Леотте, ведущей трансляции матчей Серии А на DAZN. Как пишет Daily Mail, супруга очень просила Кариуса покинуть «Ньюкасл» и играть в Италии после того, как родила дочь Арию.

«Конечно, она немного надеялась на Италию. Я ей все объяснил. Она желает мне всего наилучшего в карьере и сказала, что полностью меня поддерживает.

Милан недалеко. Мы можем найти способы решения проблемы. У нее тоже много дел, поэтому нам обоим придется ездить туда-сюда.

Если ваш партнер также находится на виду у общественности, очевидно, об этом что-то сообщат. Но я никогда не вовлекался в это, для меня спорт всегда был приоритетом», – сказал Кариус журналистам на презентации в «Шальке».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
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