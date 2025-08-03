Дочери Икарди от Ванды прекратили общение с Мауро, одна из них хочет сменить фамилию

Отношения между Мауро Икарди и его дочерьми испортились.

По данным аргентинской журналистки Лауры Убфал, отношения между форвардом «Галатасарая» и его дочерьми, рожденными в браке с Вандой Нарой, разорваны. Младшая дочь Исабелла первой отказалась от общения с отцом, а вскоре к ней присоединилась и старшая, Франческа.

Франческа также якобы заявила о желании сменить фамилию «Икарди». Как утверждает Убфал, девочка не может простить отцу отсутствия на ее дне рождения в январе, когда ей исполнилось десять лет.

«Не хочу больше разговаривать с папой. Мне не нравится то, что он делает. Я была единственной, кто с ним еще общался, потому что мои братья и даже Иси – нет, и он все равно себя так ведет», — процитировала журналистка возможные слова Франчески.