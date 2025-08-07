  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Галатасарай» хочет, чтобы Икарди снизил зарплату с 10 до 8,5 млн евро в год. Клуб предложил форварду новый контракт
3

«Галатасарай» хочет, чтобы Икарди снизил зарплату с 10 до 8,5 млн евро в год. Клуб предложил форварду новый контракт

Мауро Икарди и «Галатасарай» обсуждают продление контракта.

Действующее соглашение 32-летнего форварда с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.

Стороны ведут переговоры, но на данный момент будущее аргентинца находится под вопросом.

Вместе с тем руководство турецкого клуба уже подготовило конкретное предложение: они хотят продлить контракт игрока еще на два-три года. При этом главным условием станет согласие Икарди на значительное снижение зарплаты, сообщает A24.

В настоящее время Мауро зарабатывает 10 млн евро за сезон, что делает его одним из самых высокооплачиваемых игроков турецкой Суперлиги. Однако, учитывая травмы и нехватку игрового времени, руководство стремится снизить эту сумму до 8,5 млн евро.

Предложение уже обсуждается, решение остается в руках футболиста.

В минувшем сезоне Икарди провел 7 матчей в чемпионате Турции, забил 4 гола и сделал 1 ассист. Подробная статистика игрока доступна по ссылке.

Что «Спартаку» делать со Станковичем?13285 голосов
Заканчивать сейчасСпартак
Подождать пару игрСпартак
Дать 5 матчейСпартак
Не увольнятьДеян Станкович
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: A24
logoГалатасарай
logoМауро Икарди
logoвысшая лига Турция
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Икарди съел пойманного голубя в Ла Масии, рассказал Серджи Гомес: «Он взял камень, натянул рогатку – бам! И голубь падает с 20-30 метров. Он ощипал его, развел костер и пожарил»
1435 августа, 12:21
Дочери Икарди от Ванды прекратили общение с Мауро, одна из них хочет сменить фамилию
303 августа, 09:15
Модель Рей обвинила Икарди в отправке ей непристойных сообщений, угрожала показать его «микропенис» и выложила интимное видео с ним. Мауро подаст в суд на Ванду за порноместь
7926 июля, 10:14
Главные новости
«Спартак» и «Зенит» проиграли, «Ахмат» Черчесова, ЦСКА и «Локо» победили, Батраков сделал хет-трик, бегунья Ермакова потеряла сознание после победы, «МЮ» купил Шешко и другие новости
109 минут назад
Суперкубок Англии. «Ливерпуль» против «Кристал Пэлас». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
1159 минут назад
Чемпионат России. «Краснодар» в гостях у «Оренбурга», «Динамо» сыграет с «Сочи»
3102сегодня, 05:05
Станкович о 2:4 с «Локо»: «Победила команда, которая больше этого хотела. «Спартак» пропустил голы, которых можно было избежать»
31сегодня, 04:18
Соболев о 0:1 с «Ахматом»: «Зениту» не хватило хорошего завершения. После гола они играли от обороны и начали удерживать счет»
15сегодня, 03:59
«Милан» готов арендовать Хейлунда за 6 млн евро с опцией выкупа за 45 млн. Форвард не хочет уходить из «МЮ» (Фабрицио Романо)
14сегодня, 03:43
Умяров о 3 матчах без побед в РПЛ: «Для «Спартака» это кризис. Нужно выбираться как можно скорее»
33сегодня, 02:46
Миранчук забил 5 голов в 7 последних матчах за «Атланту». У хавбека 7+3 в 28 играх сезона
26сегодня, 01:50
«Аль-Наср» Роналду и Иньиго подписали контракт на год. 34-летний защитник покинул «Барсу» свободным агентом
14сегодня, 01:22Фото
«Реал» использует данные о разнице температур разных участков тела игроков для предотвращения травм. На клуб работают сооснователи ИИ-стартапа ThermoHuman
19вчера, 22:02
Ко всем новостям
Последние новости
«Сочи» – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
220 минут назад
Товарищеские матчи. «Челси» против «Милана», «Ювентус» в гостях у «Боруссии», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Альмерией»
130 минут назад
Садулаев об 1:0 с «Зенитом»: «Черчесов мотивировал «Ахмат», добавил характера. У них хорошая команда, но мы знали, что победим»
345 минут назад
«Оренбург» – «Краснодар». Онлайн-трансляция начнется в 15:30
1сегодня, 04:58
Месси не сыграет с «Орландо», сообщил Маскерано: «Было бы безумием рисковать – впереди еще много матчей. Вскоре он вернется в строй»
5сегодня, 04:47
Первая лига. «Урал» в гостях у «Енисея», СКА примет «Чайку», «Торпедо» и «Факел» проведут матчи в понедельник
8сегодня, 04:25
Батраков о том, что во втором сезоне будет сложнее: «Ко мне привыкли еще в первом. Как работал, так и продолжаю работать. Задача футболиста – прогрессировать»
7сегодня, 03:27
Пономарев о старте ЦСКА: «Продолжат в том же духе – завоюют чемпионство. Они не отступят, словно акулы почувствовали кровь»
4сегодня, 03:14
МЛС. Гол Миранчука принес «Атланте» ничью против «Монреаля», «Канзас Сити» Шапи проиграл «Сан-Диего», «Интер Майами» без Месси встретится с «Орландо» в ночь на понедельник
6сегодня, 02:56
Рабьо о трансферах 19-летних игроков в Саудовскую Аравию: «Для меня это немыслимо. Хочу играть в лучших европейских турнирах»
5сегодня, 02:30