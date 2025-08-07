«Галатасарай» хочет, чтобы Икарди снизил зарплату с 10 до 8,5 млн евро в год. Клуб предложил форварду новый контракт

Мауро Икарди и «Галатасарай» обсуждают продление контракта.

Действующее соглашение 32-летнего форварда с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.

Стороны ведут переговоры, но на данный момент будущее аргентинца находится под вопросом.

Вместе с тем руководство турецкого клуба уже подготовило конкретное предложение: они хотят продлить контракт игрока еще на два-три года. При этом главным условием станет согласие Икарди на значительное снижение зарплаты, сообщает A24.

В настоящее время Мауро зарабатывает 10 млн евро за сезон, что делает его одним из самых высокооплачиваемых игроков турецкой Суперлиги. Однако, учитывая травмы и нехватку игрового времени, руководство стремится снизить эту сумму до 8,5 млн евро.

Предложение уже обсуждается, решение остается в руках футболиста.

В минувшем сезоне Икарди провел 7 матчей в чемпионате Турции, забил 4 гола и сделал 1 ассист. Подробная статистика игрока доступна по ссылке .